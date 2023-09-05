Her yıl milyonlarca öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'nun Burs ve Öğrenim Kredilerinden faydalanıyor. 2023 yılı için 1250 TL olarak belirlenen kredi ve burs ödemeleri öğrencilerin TC kimlik numaraları sıralarına göre her ay belirli tarihlerde Ziraat Bankası hesaplarına yatıyor. Peki, KYK BURS başvurusu ne zaman 2023-2024? KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2023? İşte detaylar…

2023 KYK burs başvuruları, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, kazandıklarını üniversiteleri öğrenen öğrenciler şimdi de eğitim hayatlarına destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, KYK BURS başvurusu ne zaman 2023-2024? KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2023? İşte detaylar…

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023-2024?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün GSB KYK yur başvurularının başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2023?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak olup https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu sitesi üzerinden alınıyor