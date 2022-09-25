KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu, özellikle yeni eğitim döneminin başlamasının arından üniversite öğrenciler tarafından ilgi görmeye başladı. Öğrenciler internet üzerinde sık sık KYK Burs başvurusu ne zaman 2022-2023? Sorusunu araştırmakta. Peki, KYK Burs başvurusu ne zaman 2022-2023? KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK Bursu tarihleri ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanmakta olan bursların 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi içerisinde ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu neden öğrenciler internet üzerinde KYK Burs başvurusu ne zaman 2022-2023? Sorusunu araştırıyorlar. YK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Ve KYK Bursu tarihleri ne zaman? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, KYK Burs başvurusu ne zaman 2022-2023? KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK Bursu tarihleri ne zaman?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022-2023?

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım tarihinde başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti. Bu nedenle 2022-2023 yılı burs başvurularının kasım ayında başlaması öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK BURSU NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.