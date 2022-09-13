2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi-burs başvuru tarihleri, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu ne zaman? 2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi-burs başvuru tarihleri, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.