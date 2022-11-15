KYK burs başvurusu nasıl yapılır? GSB Burs başvuru ekranı!

KYK burs başvuru tarihleri ve nasıl yapılacağı konusu araştırılan konular arasında yer alıyordu. GSB web sitesinden yapılan açıklama ile KYK burs başvurusu süreci başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, GSB Burs başvuru ekranı!

Son Dakika! Üniversite öğrencileri için burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı, 17 Kasım'a kadar sürecek

KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş GSB 'den yapılan son dakika açıklaması ile sona erdi ve başvuru ekranı açıldı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, öğrencilerin merakla beklediği burs başvuru ekranı ve detayları…

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

GSB'den yapılan açıklamada "2022/2023 Öğretim Yılı Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu 15.11.2022

Başlamıştır." Denildi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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