KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK başvuruları için milyonlarca öğrenci son dakika açıklaması bekliyor. E-Devlet üzerinden alınacak olan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanacak. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2022-2023 KYK burs başvuru şartları nedir? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuru işlemleri e Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının e Devlet sistemi üzerinden alınması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850,

Yüksek lisansa 1 750 TL,

Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz.

Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.