Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, KYK burs başvurusu açıklandı mı? 2022 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? KYK bursları açıklandı mı? İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı son paylaşım sonrasında KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Bu kapsamda KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KYK burs başvurusu açıklandı mı? 2022 KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? KYK bursları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu akşam saat 20.00'da canlı yayın ile gençlerin sorularını yanıtlayacağını açıkladı. Burs başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmadı.