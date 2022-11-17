KYK tarafından sağlanmakta olan KYK burs/kredilerinden faydalanmak isteyen birçok öğrencinin başvurmakta olduğu KYK Bursları başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Başvuruların başlamasının hemen ardından KYK Burs başvuruları ne zaman bitecek? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, KYK Burs başvuruları ne zaman bitecek? Burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK Burs başvuruları için son tarih ne zaman?

KYK Burs başvuruları ne zaman bitecek? Sorusu, özellikle başvuruyu gerçekleştirmek için fırsatı olmayan birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu haberimizde özellikle öğrenciler tarafından merak edenler için Burs başvuruları ne zaman bitiyor? Sorusunu yanıtladık. Peki, KYK Burs başvuruları ne zaman bitecek? Burs başvuruları ne zaman bitiyor? KYK Burs başvuruları için son tarih ne zaman?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadarKYK burs ve kredi başvurularını yapabilecekler.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURUS NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri: 1700 lira

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 lira

