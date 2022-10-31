KYK burs başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin gün saydığı KYK burs başvuruları bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek olan KYK burs açıklaması öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuruları tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuru şartları ne? 2022 KYK burs başvuru ekranı!

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu öğrencilerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere verilecek olan KYK bursu başvurularının tarihi merak ediliyor. Öğrenciler arama motorlarında KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuruları tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuru şartları ne? 2022 KYK burs başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları tarihi henüz açıklanmadı. 2021 yılında KYK burs başvuruları 5 Kasım tarihinde başlamıştı. 2022 yılında da tahmini olarak aynı tarihlerde başvuruların başlayacağı düşünülüyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.