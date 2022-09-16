Üniversite kayıtlarının yapılması ardından üniveriste öğrencilerinin gözü Devlet tarafından verilen KYK burs ve kredilerinde. Her yıl eğitim ve öğretim yılı başlangıcı ile verilen KYK burs ve kredilerinin ne zaman başladığı merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuruları tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuru şartları ne? 2022 KYK burs başvuru ekranı!

YKS sonuçlarının açıklanmasını takip eden YKS tercihler süreci tamamlandı. YKS Ek tercihlerin yapılması ardından YKS Ek tercih açıklanması beklenirken bir yandan da KYK burs başvurularının tarihi merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularına az bir zaman kaldı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuruları tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuru şartları ne?2022 KYK burs başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Devlet tarafından üniversite öğrencilerine her yıl verilen KYK burs ve kredi tarihi merak konusu. Henüz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK burs ve kredi başvuru tarihi hakkında net bir bilgi gelmedi. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında başlamıştı. Bu sene de tahmini olarak Ekim ayında başlayacağı ön görülüyor. KYK burs ve kredi başvuruları hakkında KYK'dan bir duyuru geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.