2022-2023 Eğitim-öğretim yılı için öğrenciler tarafından KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu, heyecanla beklenenler arasında yer alıyor. Birçok öğrenci KYK Bursları için gerçekleştirilen başvuru işlemlerinin hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, birçok öğrenci tarafından beklenen KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK Burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu, Ekim ayının sonlarına yaklaşılması ile birlikte birçok öğrencinin gündeminde yer alan konular arasında. Her sene birçok öğrencinin faydalanmakta olduğu, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs başvuruları hangi tarihte? Sorusunu yanıtladık. Peki, birçok öğrenci tarafından beklenen KYK Burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KYK Burs başvuruları hangi tarihte başlıyor?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 Eğitim-öğretim yılı için KYK burslarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi fakat geçtiğimiz yıllara bakarak bu tarihi öngörmek mümkün. Geçtiğimiz yıl Ekim ayının sonlarında başlayan başvurular ile birlikte birçok öğrenci KYK burslarından faydalandı.

KYK BURSU NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.