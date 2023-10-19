KYK burs başvuruları 12 Ekim'de başladı. Bugün başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanmasıyla beraber KYK burs ve kredi kazanan adaylar belli olacak. Öğrenciler ise KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs, kredi başvuru sonucu ne zaman belli olacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs, kredi başvuru sonucu ne zaman belli olacak?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitime başlamasıyla beraber KYK başvuru süreci de gündeme taşındı. Merak edilenler arasında ise KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak? 2023 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs tarihleri yer aldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı. Bakan Bak'ın açıklaması şöyle oldu:

"GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız."

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 12 Ekim günü başladı ve 19 Ekim'de sona erecek. Geçen sene Kasım ayında alınan başvuruların sonuçları Aralık ayında açıklanmıştı buna göre bu sene tahmini olarak Kasım ayında sonuçların açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.

KYK BURS

KYK BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin resmi sitesinde paylaştığı yazıda şu ifade yer alıyor;

"Burstan yararlanacak öğrenciler, Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz."

KYK BURSUNDAN KİM YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktaneğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

Burs/kredi başvuruları

KYK BURS VE KREDİ NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.