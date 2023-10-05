GSB tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredileri araştırılıyor. Eğitim ve öğretim yılının başladığı günden beri öğrenciler KYK burs başvuru tarihini araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman? KYK burs tarihleri!

KYK burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman? KYK burs tarihleri!

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin eğitime başlamasıyla beraber KYK başvuru süreci de gündeme taşındı. Merak edilenler arasında ise KYK burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman? KYK burs tarihleri yer aldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene KYK burs, kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Bu sene de benzer bir tarihte başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin resmi sitesinde paylaştığı yazıda şu ifade yer alıyor;

"Burstan yararlanacak öğrenciler, Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz."

KYK

KYK BURSUNDAN KİM YARARLANAMAZ?

"Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktaneğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar."

KYK BURS

KYK BURS VE KREDİ NEREDEN VE NASIL BAŞVURULUR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.