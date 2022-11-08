KYK Burs Başvuruları Başladı Mı Ne Zaman Başlayacak?

Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya devam ediyor.Peki ,KYK burs başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler, kyk bursu ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar....

Binlerce öğrencinin burs ve kredi imkanından yararlanacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılında başvurular için geri sayım başladı. Bursların geri ödemesiz, kredilerin ise geri ödemeli olacağı süreçte detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak, kimler burs başvurusunda bulunabilir, KYK Bursu ne kadar? Detaylar haberimizde....

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru takvimine ilişkin açıklamalar, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan başvuruların, bu yıl da benzer şekilde kasım ayı içerisinde açılması bekleniyor

KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ücreti ; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerine göre farklılık gösteriyor. 2022 senesinde KYK burs ücretleri şöyle yer alıyor;

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL

KİMLER BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

HERKESE BURS ÇIKAR MI?

KYK burs başvuruları sonrasında, yapılan çeşitli değerlendirmeler ile birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler açıklanıyor. Burs alamayan öğrencilere ise geri ödemeli kredi sağlanıyor. KYK kredisinin geri ödemesi, geçtiğimiz haftalarda açıklanan düzenleme ile birlikte, sadece ana para üzerinden yapılacak, faiz ödenmeyecek.