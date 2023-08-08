Üniversitelerin yeni eğitim-öğretim dönemine başlamasına çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt, burs ve kredi başvuruları konusunda araştırmalara başlamış durumda. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir?

Üniversite tercihlerini yaparak üniversiteye gitmeyi hedefleyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK'nın burs ve yurt olanaklarından yararlanabilecekler. Okulların açılmasına az bir süre kala burs başvuruları araştırılmaya başlandı. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edildi. Bu yılın KYK burs ve kredi başvuruları da ÖSYM'in yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından yine Kasım ayı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Her yıl kasım ayında başlayan başvurular bu yıl da yine aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. KYK burs ve kredilerine herhangi bir zam yapılmadı. KYK kredi ve burslarında artış yaşanabileceğine dair henüz Gençlik ve Spor Bakanlığından bir açıklama yok.İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KİMLER BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.