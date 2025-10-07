KYK burs başvuruları başladı mı? (2025-2026) KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, başvurular nereden, nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler için yeni ve önemli bir süreç başlamak üzere. Devlet yurtları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları öğrencilerin gündeminde. Maddi destek almak isteyen üniversite adayları ve mevcut öğrenciler, bu başvuru sürecini yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri geliyor. Maddi destek arayışında olan binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak başvuru takvimini sabırsızlıkla bekliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK, öğrencilere geri ödemesiz burs ve geri ödemeli öğrenim kredisi seçenekleri sunarak eğitim hayatlarında önemli bir finansal destek sağlamaya devam edecek. Başvuru tarihleri henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, önceki yıllarda Ekim ayının ortalarında başlayan başvuruların bu yıl da benzer bir tarihte başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları yalnızca Türkiye'nin resmi dijital platformu olan e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların başka internet siteleri veya kurumlar aracılığıyla yapılması geçersiz sayılır. Bu sistem, başvuru sürecinin şeffaf ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Öğrencilerin başvuru tarihleri, şartları ve diğer önemli gelişmeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sırasında yaşanabilecek teknik sorunlarda Bakanlık çağrı merkezleri ve üniversite öğrenci işleri birimleri destek sağlamaktadır.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan "KYK Burs/Kredi Başvurusu" sekmesini kullanarak adım adım başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları resmi olarak sadece e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular başladığında, öğrenciler "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs-Kredi Başvurusu" sayfasına girerek kimlik bilgileri, eğitim durumu, aile birey sayısı, hane geliri ve özel durumları eksiksiz şekilde doldurmak zorundadır.

Başvurunun geçerli sayılması için elektronik taahhütname onaylanmalıdır. Fiziksel belge teslimi gerekmemekle birlikte, başvuru formundaki bilgilerin doğruluğu ve eksiksiz olması değerlendirme süreci açısından büyük önem taşır.

Geçmiş yıllara bakıldığında, başvurular genellikle Ekim'in ikinci haftasında başlayıp Kasım başına kadar devam etmektedir. 2025-2026 eğitim yılı için de benzer bir takvim beklenmektedir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 eğitim-öğretim yılında KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri öğrenci seviyelerine göre değişiklik göstermiştir. Ön lisans ve lisans öğrencileri aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencileri 4.000 TL ve doktora öğrencileri ise 6.000 TL destek almıştır.

Ekonomik koşullar ve enflasyonun artması nedeniyle, 2025 yılı itibarıyla bu miktarlarda güncellemeler yapılması gündemdedir. Özellikle yaşam maliyetlerindeki artış sebebiyle burs ve kredi ödemelerinin yükseltilmesi beklenmektedir. Resmi açıklamalar önümüzdeki haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin bazı temel şartları yerine getirmesi gerekir:

T.C. vatandaşı olmak,

Aktif bir yükseköğretim programında öğrenci olmak,

Maddi desteğe ihtiyaç duymak,

Akademik başarı sağlamak (hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı yapmamış olmak),

Şehit veya gazi yakını olmak,

%40 ve üzeri engelli olmak,

Anne veya babasını kaybetmiş olmak,

Devlet koruması altında yetişmiş olmak,

Darüşşafaka Lisesi mezunu olmak,

Milli sporcu unvanına sahip olmak,

Aile geliri asgari ücretin altında olmak,

Ayrıca bazı özel durumlar öncelikli burs değerlendirmesi için dikkate alınır:

Bu şartlara sahip öğrenciler, burs değerlendirme sürecinde öncelikli olarak ele alınır. Ancak bu şartları taşımak burs kazanmayı garanti etmez; uygun bulunmayan adaylara öğrenim kredisi verilebilir.