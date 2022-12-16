KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! KYK burs başvuru sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Burs sonucu sorgula!

Üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki, KYK burs başvuru sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte, KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! Burs sorgulama ekranı! KYK burs başvurusu sonuçları nereden bakılır?

Burs sonuçları sorgulama! Üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki, KYK burs başvuru sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? KYK burs başvurusu sonuçları nereden bakılır? İşte, KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için haberimizin detaylarında yer alan KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı bağlantısına tıklayınız.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI

KYK burs başvuru sonuçları için KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI 'na tıklayınız.

KYK BURS SONUÇLARINI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlet'e yüklenecek." ifadelerini kullandı.

2023 KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

2023 Lisans KYK burs miktarı 1.250 TL

2023 Yüksek Lisans KYK burs miktarı 2.500 TL

2023 Doktora KYK burs miktarı 3.750 TL

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.