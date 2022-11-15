KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği KYK kredisi ,öğrenim bursu başvuruları başladım mı? Başvurular nasıl yapılacak? KYK lisans, ön lisans ,yüksek lisans, doktora bursu ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Üniversite hayatına adım atan ve okumakta olan öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabiliyor. Öğrencilere bir nebze olsun ekonomik destek sağlayan KYK burs ve kredilerine ilgi de oldukça yoğun. Peki, KYK bursu başvurular nasıl yapılacak? KYK Buruş ne kadar, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...
KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadarKYK burs ve kredi başvurularını yapabilecekler.
İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
- Lisans öğrencileri: 850 lira
- Yüksek lisans öğrencileri: 1700 lira
- Doktora öğrencileri: 2 bin 550 lira
Burslardan faydalanabilen kişiler:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
- burstan yararlanabilmektedir.
- Burstan faydalanabilen kişiler:
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri,
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
- Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.