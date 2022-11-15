KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği KYK kredisi ,öğrenim bursu başvuruları başladım mı? Başvurular nasıl yapılacak? KYK lisans, ön lisans ,yüksek lisans, doktora bursu ne kadar? Başvuru şartları neler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Üniversite hayatına adım atan ve okumakta olan öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabiliyor. Öğrencilere bir nebze olsun ekonomik destek sağlayan KYK burs ve kredilerine ilgi de oldukça yoğun. Peki, KYK bursu başvurular nasıl yapılacak? KYK Buruş ne kadar, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

KYK BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadarKYK burs ve kredi başvurularını yapabilecekler.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURUS NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri: 1700 lira

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 lira

KYK BURSU'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Burslardan faydalanabilen kişiler: