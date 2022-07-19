KYK borcuna nereden bakılır? Öğrenim kredisi ödemesi nasıl yapılır? KYK borç sorgulama ekranı!

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi düzenlenmesinde yeni karar açıklandı. KYK borcuna nereden bakılır ve öğrenim kredisi ödemesi nasıl yapılır öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK borç sorgulama ekranından, KYK borcunu öğrenciler sorgulayabilir. KYK borcuna nereden bakılır? Öğrenim kredisi ödemesi nasıl yapılır? KYK borç sorgulama! Detaylar haberimizdedir…

KYK BORCUNA NEREDEN BAKILIR?

KYK borcuna https://www.turkiye.gov.tr/kyk... adresine giriş yapılmalıdır. Ardından, linki tıklayıp hesabınızı doğruladıktan sonra e-devlet giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığının sayfasına yönlendirilir. Sonra detay kısmına tıkladığınızda ne kadar borcunuz olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

KYK kredi ve yurt ödemelerinizi bankanın ATM'lerinden ya dainternet şubelerinden gerçekleştirilebilir. Ödeme için kyk.ziraatbank.com.tr web sitesinden herhangi bir banka kartı veya kredi kartı ile ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI!

KYK borç sorgulama erkanı https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama (link) tıklayarak ulaşabilirsiniz.