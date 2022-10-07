KYK faizlerinin silineceğinin açıklanmasının ardından birçok kişi heyecanla faizlerin silinmesini bekliyor. Faizlerin silinmesini bekleyenlerin en merak ettiği sorular ise KYK faizleri ne zaman silinecek? Ve KYK faizleri silinecek mi? Soruları oluyor. Peki, KYK faizleri siliniyor mu? KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri ne zaman silindi? KYK faizleri ne zaman siliniyor?

KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu, KYK borcu olan kişilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu hakkında Türkiye hazine ve maliye bakanı Nebati, açıklamalarda bulundu. Peki, KYK faizleri siliniyor mu? KYK faizleri silinecek mi? KYK faizleri ne zaman silindi? KYK faizleri ne zaman siliniyor?

KYK FAİZLERİ SİLİNİYOR MU?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ekonomiye yönelik olarak pek çok konuyu içinde barındıran torba yasa hakkında kritik bilgiler verdi. KYK borç faizlerinin silineceğini söyleyen Elitaş, "Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye'de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz." dedi. Elitaş, engelli aylıkları ve tıp öğrencilerine verilen yardımlar hakkında da konuştu.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK

Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak.

Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme.