KYK borçları silinecek mi 2022? KYK kredi affı çıkacak mı, kredi borçları ne zaman silinecek? - Haberler

KYK affı gelecek mi, KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisini geri ödeyecek olanlara arama motorlarına yönelerek, borçların silinip silinmeyeceğini sorguluyor. Peki, KYK borçları silinecek mi 2022?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden geri ödemeli olarak faydalanan öğrenciler için borçların silinmesi ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden geri ödemeli olarak faydalanan öğrenciler için borçların silinmesi durumu şu an için söz konusu değildir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi vesilesiyle KYK borçlarının yapılandırma kapsamına alınacağını açıklamıştı.

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