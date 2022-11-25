KYK borçları silindi mi? KYK kredi faizleri silindi mi? KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI!

KYK borç faizleri ile ilgili son dakika açıklaması 25 Kasım 2022 Cuma günü gerçekleştirilen Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Peki, KYK borçları silindi mi? KYK kredi faizleri silindi mi? KYK kredi borç sorgulama ekranı linki! KYK borç faizlerinin silinmesinden kimler yararlanacak?

KYK borçlarının faizlerinin silineceği müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borç faizleri ile ilgili tüm detayları açıkladı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Öğrenim kredisi borcu neyse ödeme miktarı da o olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, KYK borçları silindi mi? KYK kredi faizleri silindi mi? KYK kredi borç sorgulama ekranı linki! KYK borç faizlerinin silinmesinden kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde....

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

KYK borç faizlerinin silindiğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı." ifadesini kullandı.

KYK borç faizleri ile ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek."

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu.

KYK BORÇ FAZİLERİNİN SİLİNMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bakan Kasapoğlu; "Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz." dedi.

ENDEKS TUTARI NEDİR VE KİMLERDEN ALINMAYACAK?

Bakan Kasapoğlu, endeks tutarları hakkında da açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu; "Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek."

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