KYK borçları silindi mi? KYK kredi borçları ne zaman silinecek?
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KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili karar, TBMM'de geçen torba teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. KYK burs ve kredi borçlarından silinecek olan faiz tutarlarının ne zaman yapılacağı Öğrenci ve öğrenim kredisini kullanan mezunlar tarafından merak ediliyor. Peki, KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? İşte detaylar...
KYK kredi borç faizlerinin de içerisinde bulunduğu ekonomiye yönelik torba teklif 3 Kasım 2022 Perşembe günü TBMM'den geçti. KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin teklifin Meclis'ten geçmesiyle kredi faizlerinin ne zaman silineceği sorgulanıyor. İşte konuya dair detaylar haberimizde...
KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?
TBMM'de görüşülen KYK borç faizleriyle ilgili kanun teklifinde son karar belirlendi. Torba yasaya göre öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. Buna göre; TBMM'den geçen torba teklifinin ardından, KYK borç faizleriyle ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.
KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNCEK?
KYK kredi faiz borçları, TBMM'de kabul edilmişti. Teklif, ''Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.'' maddesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre;
- Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır. Öğretim kurumundan mezun olan veya sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır.
- Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.
- Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.
- Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.
- Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.
- Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.
- Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.
- Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.
- Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.