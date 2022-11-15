KYK borçları silindi mi? KYK kredi borçları ne zaman silinecek?

KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili karar, TBMM'de geçen torba teklifinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. KYK burs ve kredi borçlarından silinecek olan faiz tutarlarının ne zaman yapılacağı Öğrenci ve öğrenim kredisini kullanan mezunlar tarafından merak ediliyor. Peki, KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? İşte detaylar...