KYK borçlarının silineceğinin açıklanmasının ardından birçok kişi heyecanla faizlerin silinmesini bekliyor. Faizlerin silinmesini bekleyenlerin en merak ettiği sorular ise KYK faizleri ne zaman silinecek? Ve KYK faizleri silinecek mi? Soruları oluyor. Peki, KYK borçları silindi mi? KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman siliniyor?

KYK borçları ne zaman silinecek? Sorusu, KYK borcu olan kişilerin en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KYK faizleri ne zaman silinecek? Sorusu hakkında Türkiye hazine ve maliye bakanı Nebati, açıklamalarda bulundu. Peki, KYK borçları silindi mi? KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman siliniyor? KYK borçları silindi mi? KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman siliniyor? Detaylar haberimizdedir...

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

KYK borç faizlerinin silindiğini açıklayan Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda "1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı." ifadesini kullandı.

KYK borç faizleri ile ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek."

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu.

KYK BORÇ FAZİLERİNİN SİLİNMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bakan Kasapoğlu; "Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz." dedi.

ENDEKS TUTARI NEDİR VE KİMLERDEN ALINMAYACAK?

Bakan Kasapoğlu, endeks tutarları hakkında da açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu; "Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek."