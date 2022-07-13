Gençlerin son zamanlarda dert yakındığı Kredi Yurtlar Kurumu faizleri hakkında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gereken adımların kısa sürede atılacağını açıkladı. Açıklama sonrası KYK borçları silindi mi? KYK borçları silinecek mi, merak edildi.

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Kasapoğlu, son dönemde gençlerin en büyük sorunlarından biri haline gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi faizleri konusuna da değindi. Kasapoğlu, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" dedi.

"ENFLASYON BAZLI OLAN BİR SÜREÇ"

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Eski adı TEFE... Bir faiz uygulaması değil öncelikle bunun altını çizmemiz lazım. Kanunda olan enflasyon bazlı bir süreç. Biz gençlerimizi hiç mağdur etmedik.

"DETAYLICA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bizim hizmet anlayışımızda gençlerimiz hiç bir mağduriyete ezdirilmeyecek kadar önemli. Yurt içi enflasyon oranıyla ilgili detaylıca çalıştık. Bundan sonra da gençlerimizi mağdur etmemek için adımlar atacağız. İlk kabine toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşacak.

DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."