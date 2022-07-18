KYK borçları silindi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! KYK kredi düzenlemesi nasıl olacak? 2022 KYK kredi borcu silindi mi? İşte detaylar haberimizde...

KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve gündemdeki KYK borçları ile ilgili şunları söyledi:

"Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz."

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ ANA PARA FAİZİ TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor.

Hiç bir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama bay Kemal'de yalan bol. Utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Böyle bir şey yok. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmadı.

ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek.