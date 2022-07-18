KYK borçlar ve faizler silindi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK açıklaması nedir? KYK geri ödemede sadece ana para mı ödenecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda KYK borçları düzenlemesi, tahıl krizinin çözümü için oluşturulacak koridor ve enflasyonla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. KYK borçlar ve faizler silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK açıklaması nedir? KYK geri ödemede sadece ana para mı ödenecek?

KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamaya çevrildi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme takvimi gibi seçenekler masada. Kabine gündeminde tahıl koridoru ve enflasyonla mücadele de var.

Öğrenim kredisi borcu olan 5,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK faizlerinin yeniden yapılandırılmasının görüşüldüğü toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, KYK borçları ile ilgili çalışmaların sonuçlandığını belirterek, " KYK kredilerinde geri ödeme alınan kredi rakamı üzerinden ödenecek " dedi.

KYK geri ödemelerindeki faizler silindi. Sadece ana para geri ödenecek.



18 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA REST

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR"

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.

"20 YILDA ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI"

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir.

"YIL SONUNDA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı krizleri, biz başarıyla yönetiyoruz. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."