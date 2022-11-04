KYK borç faizleri ne zaman silinecek? KYK borç sorgulama nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında müjdelediği milyonlarca öğrenciyi ve genci yakından ilgilendiren KYK ödemelerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de. Peki, KYK borçları ne zaman ödenecek? KYK borc sorgulaması nasıl yapılır? Konuya ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...

KYK borç sorgulaması nasıl yapılır? KYK borçlarının faizini düzenlemeye yönelik yeni KYK düzenlmesinde son durum ne, yeni karar Meclis'ten geçti mi? İşte KYK borçlarına yönelik merak edilenler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde ödeme yapacak.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

KYK DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE?

Öğrenim kredilerine ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi. Öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Borcu bulunan öğrenciler e-Devlet'ten giriş yaparak KYK anapara borcunu görüntüleyebiliyor.