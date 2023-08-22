KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN? KYK yurt başvuruları 2023-2024 ne zaman?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK başvuruları ne zaman? merak konusu oldu. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ilk günü heyecanla bekliyor. Üniversitelerin tam olarak hangi tarihte açılacağı araştırılmaktadır. Peki, KYK başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları 2023-2024 ne zaman? Detaylar haberimizde…

Yks sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki, KYK başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları 2023-2024 ne zaman? Detaylar haberimizde…

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her yıl Ağustos ayında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yurt başvuru tarihleri, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. E-devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından adaylar, eğitim süreçlerinde ikamet edecekleri yurtlara veya maddi desteklere kayıt yapma fırsatını elde ederler. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başvuruların Ağustos ayının son haftasında başlayabileceği tahmin edilmektedir.

KYK yurt başvurularıyla ilgili sürecin ne zaman başlayacağı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi açıklama ile netlik kazanacaktır. Başvuru sürecine dair ayrıntılar kesinleştiğinde, bu haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

KYK YURT BAŞVURULARI 2023-2024 NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden KYK yurtları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, YKS 2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız.'

Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları 24 Ağustos'ta başlamış ve, 28 Ağustos saat 23.59'a kadar devam etmişti. Bu yılda benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. haberler.com'u takip etmeyi bırakmayın!