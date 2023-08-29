Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu. Peki, KYK başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları kaç gün sürer, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "KYK yurtları ile ilgili başvuru sürecimizi başlatıyoruz. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz" dedi. Arama motorlarında ise KYK başvuruları ne zaman bitiyor? KYK yurt başvuruları kaç gün sürer, ne zaman açıklanacak? soruları aratıldı.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2023 saat 23:59'da son erecek.

950 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Bakan Bak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

EVLERİ HASARLI OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencileri öncelik gurubuna eklediklerini ifade eden Bakan Bak, "Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik" ifadelerine yer verdi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI, SORGULAMA EKRANI

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak KYK yurt başvuruları 2023 açıldığında başvuru yapabilirsiniz.

KYK YURTLARINDA TİP NE DEMEK?

KYK yurtlarında tip, yurdun kalitesini belirtmek için kullanılan sistemdir. KYK fiyatları yurtların tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle yeni yapılan, daha az kişinin bulunduğu yurtlar bu durumda daha pahalı olmaktadır.