Üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta adayların erişimine ÖSYM internet sitesi üzerinden açılmıştı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından gözler KYK başvurularına çevrildi. KYK başvuruları ne zaman 2023? Sorusu konuya ilişkin merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, KYK başvuruları ne zaman 2023? GSB - KYK yurt başvurulerı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

KYK başvuruları ne zaman? Sorusu, GSB - KYK yurt başvuruları için araştırma yapan adaylar tarafından gündeme geliyor. KYK yurtlarında uygun fiyatlı barınmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırmalarını sürdürmekte. Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler, yurt fiyatlarını, yurt başvuru ekranını, yurt başvuru tarihlerini sorgulatmakta. Peki, KYK başvuruları ne zaman 2023? KYK başvuruları ne zaman 2023? GSB - KYK yurt başvurulerı başladı mı, nereden başvuru yapılır?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

KYK başvuruları için bir tarih verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından KYK başvuru tarihleri netlik kazanacak. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl, 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Buna göre bu hafta içerisinde KYK yurt başvurularının başlayacağı öngörülmekte. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir. Okul kayıtları ise 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze veya internet üzerinden 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ÖĞRETİM KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

İkinci öğretim öğrenciler, birinci öğretim öğrenciler gibi hiçbir fark olmaksızın KYK yurtlarından faydalanabilmektedirler. Ancak yer yer bazı KYK yurtlarında, ikinci öğretim öğrencilerin akşam yemeği saatlerinde yemek problemi yaşadığı görülebilmektedir. Buna göre İkinci öğretim öğrenciler KYK yurtlarında konaklama hakkına sahiptir.