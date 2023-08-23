Üniversite yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta adayların erişimine ÖSYM internet sitesi üzerinden açılmıştı. Tercih döneminin sona ermesinin ardından gözler KYK başvurularına çevrildi. KYK başvuruları ne zaman 2023? Sorusu konuya ilişkin merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, KYK başvuruları ne zaman 2023? GSB - KYK yurt başvuruları hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor?

KYK başvuruları ne zaman? Sorusu, GSB - KYK yurt başvuruları için araştırma yapan adaylar tarafından gündeme geliyor. KYK yurtlarında uygun fiyatlı barınmak isteyen öğrenciler konuya ilişkin araştırmalarını sürdürmekte. Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler, yurt fiyatlarını, yurt başvuru ekranını, yurt başvuru tarihlerini sorgulatmakta. Peki, KYK başvuruları ne zaman 2023? GSB - KYK yurt başvuruları hangi tarihte, ayın kaçında başlıyor?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

Bu yıl KYK başvuruları için bir tarih verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından KYK başvuru tarihleri netlik kazanacak. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl, 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Buna göre bu hafta içerisinde KYK yurt başvurularının başlayacağı öngörülmekte. Konu hakkında detaylı bilgi paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. YKS yerleştirme işlemleri 19 Ağustos tarihinde duyuruldu. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Daha sonrasında başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuruların açılmasının ardından adaylar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.