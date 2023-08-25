KYK başvuru ne zaman 2023-2024? KYK başvuru tarihleri, başvuru ekranı, yurt ücretleri ve diğer detaylar!

GSB bünyesinde olan KYK yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler, KYK başvuru ne zaman 2023-2024 araştırmasını gerçekleştiriyor. 2023-2024 eğitim döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan yurtlarda konaklayacak olanlar araştırmasını sürdürmekte. Peki, KYK başvuru ne zaman 2023-2024? İşte KYK başvuru tarihleri, başvuru ekranı, yurt ücretleri ve diğer detaylar!

KYK başvuru tarihleri, başvuru ekranı, yurt ücretleri gibi detaylar, 2023-2024 eğitim döneminde konaklamak isteyen öğrenciler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, KYK başvuru ne zaman 2023-2024? İşte KYK başvuru tarihleri, başvuru ekranı, yurt ücretleri ve diğer detaylar!

KYK BAŞVURU NE ZAMAN 2023-2024?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından KYK başvuru tarihleri netlik kazanacak. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl, 24 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti. Buna göre bu hafta içerisinde KYK yurt başvurularının başlayacağı öngörülmekte. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile yurt başvuruları açılacak.

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İKİNCİ ÖĞRETİM KYK YURDUNDA KALABİLİR Mİ?

İkinci öğretim öğrenciler, birinci öğretim öğrenciler gibi hiçbir fark olmaksızın KYK yurtlarından faydalanabilmektedirler. Ancak yer yer bazı KYK yurtlarında, ikinci öğretim öğrencilerin akşam yemeği saatlerinde yemek problemi yaşadığı görülebilmektedir. Buna göre İkinci öğretim öğrenciler KYK yurtlarında konaklama hakkına sahiptir.