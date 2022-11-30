KYK başvuru burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. KYK burs sonuçları, e-devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki KYK başvuru burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Burs ücretleri ne kadar? KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Milyonlarca öğrencinin KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim hayatına destek olması için sağlanan KYK burs başvuruları 26 Kasım'da tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK Burs ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Geçen yılın bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.