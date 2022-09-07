KYK yurt başvuru tarihlerini açıklamak üzere basın açıklaması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu üniversite adayları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aynı zamanda KYK sonuçları da açıklandı. KYK açıklandı! KYK yerleştim mi nasıl öğrenirim? KYK yerleştirme sonuç sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurt başvuru tarihleri için basın açıklamasında bulundu. KYK açıklandı! KYK yerleştim mi nasıl öğrenirim? KYK yerleştirme sonuç sorgulama! İşte detaylar...

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yurt başvuru tarihleri için basın açıklaması yaptı. KYK resmi sitesinden de yurt sonuçları erişime açıldı.

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