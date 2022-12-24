Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2022-23 eğitim ve öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Ekim, kasım ve aralık ayı burslarıyla birlikte toplamda 3 aylık toplu ödeme alacak olan öğrenciler, bursların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanan burslar için ödeme tarihleri merak ediliyor. Eğitim yılının başladığı tarihten itibaren, 3 aylık geri ödemeli bursların toplu şekilde hesaplara yatırılmasını bekleyen öğrenciler tarih araştırması yapıyor. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

KYK BURSLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Bu öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme alacaklar.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifre ile internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilere bankamatik kartı banka tarafından veriliyor.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YATACAK?

Ekim, kasım ve aralık ayları için ödeme KYK tarafından ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllar da Aralık ayı içerisinde hesaplara toplu ödemeler yapılıyordu. Bu yıl yine Aralık ve Ocak ayında hesaplara ödemelerin yatması bekleniyor.

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerine 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı. Yüksek lisans öğrencilerine ise 2500 TL ve doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme yapılacak.