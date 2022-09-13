Geçtiğimiz günlerde açıklanan yurt başvuru sonuçları ile birlikte birçok öğrenci yedek talihliler listesine alınmıştı, yedek talihlilere alınan öğrenciler heyecanla KYK yurt yedek sonuçlarını bekliyordu. Yerleşemeyen öğrenciler KYK 2. yedekler ne zaman açıklanacak? Sorularını merak ediyor. Peki, KYK 2. yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yerleşemeyen yedekler ne zaman yerleşecek? KYK 2. yedek yerleştirme tarihi ne zaman?

Merakla beklenen KYK yurt yedek sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanmasının arından tekrar yerleşemeyen öğrencilerin yedek numarası güncellendi. Yedek sırası güncelenen ve yine yerleşemeyen öğrenciler KYK 2. yedekler ne zaman açıklanacak? Sorularını merak ediyor. Peki, KYK 2. yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yerleşemeyen yedekler ne zaman yerleşecek? KYK 2. yedek yerleştirme tarihi ne zaman?

KYK 2. YEDEKLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına https://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

#GSBYurtları 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Hayırlı olsun.



??? ?????: 14.09.2022 ?23.00 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 12, 2022

KYK YEDEK KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

13 Ağustos tarihinde Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte KYK yedek öğrencilerinin 2. faz 1. yerleştirme sonuçları belli oldu. Öğrenciler 14 Eylül 2022 saat 23.00'a kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

KYK YEDEK NE DEMEK?

KYK yurt başvurularının sonuçlandığı ekran üzerinde yer alan KYK yedekleri ve yedek sıraları, yedek sırasına göre yurtlara yerleştirilecek olan öğrencileri ifade ediyor. KYK yedek sıra numaranıza göre belirlenen yerleştirme günlerinde yerleştirme yapılacak ve buna göre KYK yedek sıra numaranız güncellenecektir. KYK yurtlarına yerleşmek için birçok farklı faktör söz konusudur. Bunun içerisinde tercih ettiğiniz konumda bulunan KYK yurtlarının kapasitesi de önemli bir faktördür.