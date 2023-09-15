KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücretlerine dair araştırmalar gerçekleştiriyor ve bu sayede kyk yurt tipleri arasındaki farklar gündeme geliyor. Peki, KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücretleri nedir? Hangi tip KYK kaç TL?

KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücretleri nedir? Sorusu, KYK başvuru sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi ve ilk kez kyk yurduna yerleşecek olan öğrenciler yurtlar hakkındaki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Özelliklerine göre sınıflandırılmakta olan yurtlar arasında fiyat farkları da bulunuyor ve bu nedenle tip olarak 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt olarak ayrılıyor. Peki, KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücretleri nedir? Hangi tip KYK kaç TL?

KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT ÜCRETLERİ NEDİR?

Güncel yurt ücretlerine göre 1. TİP ücreti aylık 345 lira, 2. TİP ücreti aylık 405 lira, 3. TİP ücreti aylık 480 lira, 5. TİP ücreti aylık 510 lira ve 6. TİP ücreti aylık 570 lira oldu. Bu kapsamda yerleştirme işlemi tamamlanmakta olan kişiler yurt tiplerine göre ödemekte olacağı ücretler hakkında bilgi edinebilirler. KYK odaları tiplerine göre farklılık gösterir.

KYK YURT 1. TİP: Genellikle 4-6 kişilik olur. Banyo ve tuvalet ortak

KYK YURT 2. TİP: Genellikle 2-4 kişiliktir.

KYK YURT 3. TİP: Tip 1 ve 2'ye göre daha geniştir. Genellikle 2-4 kişiliktir. Banyo ve tuvalet odanın içerisinde yer alıyor.

KYK YURT 4. TİP: Diğer odalara göre daha geniş olan bu odalar 2-4 kişiliktir. Banyo ve tuvalet odanın içerisinde yer alıyor.

KYK YURT 5. TİP: Genellikle 1-2 kişilik olur. Odalarda televizyon, klima, uydu yayını vs bulunur.

KYK YURT 6. TİP: Diğer odalara göre en küçük olan odalardır. Kişi sayısı 2-4. Banyo ve tuvalet ortak kullanımdadır.