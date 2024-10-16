Rusya'da gençler ve çocuklar arasında hızla yayılan "Kvadrobing" isimli yeni bir akım, son günlerde ülkenin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bu ilginç trendde, katılımcılar köpek, kedi, tilki veya ayı gibi hayvanların kostümlerini giyiyor ve bu hayvanlara özgü hareketleri taklit ederek oyunlar oynuyor. Peki, Kvadrobing ne demek? Kvadrobing akımı ne? Detaylar haberimizde...

KVADROBING NE DEMEK?

"Kvadrobing" terimi, katılımcıların dört ayak üzerinde yürümesi, koşması, zıplaması veya hatta sürünmesiyle hayvan hareketlerini taklit etme fikrinden gelir.

KVADROBING AKIMI NE?

Başkan Putin'in üst düzey yetkililerinden biri, Brüksel ve Washington tarafından başlatılan sözde bir 'insanlıktan çıkarma' projesi olarak bilinen 'kvadrobing' alt kültürünü hedef aldı.