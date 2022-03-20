Kuzuların annelerine kavuşma anı böyle görüntülendi

ANKARA - Başkent'te süt kuzularının anneleri ile buluşma anı havadan dron ile görüntülendi.

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde hayvancılıkla uğraşan Kaya ailesi, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte sabahın erken saatlerinde kuzuları anneleriyle buluşturuyor. Kızılırmak'ın kenarında bulunan evlerinde 7 gün 24 saat hayvanlarla ilgilenen aile, kuzuların anneleriyle buluşması ile birlikte duygu dolu anlar yaşıyor.

Sabah bulundukları ahırın kapıları açılmadan anneleri ile buluşacağını hisseden kuzular, heyecanlarını "meleyerek" dile getiriyor. Kapıların açılmasının ardından saniyeler içerisinde kokularından birbirlerini bulan anne ve kuzuların kavuşma anı iç ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor. Koyun ve kuzuların buluşma anında her gün farklı bir sevinç ve heyecan yaşayan Kaya ailesinin mutluluğu yüzlerine yansıyor.