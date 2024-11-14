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Kuzu yürek dolması tarifi! MasterChef Kuzu yürek dolması nasıl yapılır?

Kuzu yürek dolması tarifi! MasterChef Kuzu yürek dolması nasıl yapılır?
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Sakatat lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif kuzu yürek dolması ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, kuzu yürek dolması nasıl yapılır? Kuzu yürek dolması nedir? Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, kuzu yürek dolması yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel kuzu yürek dolması!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel kuzu yürek dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında kuzu yürek dolması hazırladı. Peki, kuzu yürek dolması nedir? Kuzu yürek dolması nasıl yapılır? Kuzu yürek dolması nedir?

KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ!

• Çam fıstık

• 3 yemek kaşığı kuş üzümü

• Maydanoz

• Karabiber

• Tarçın

• Yenibahar

• .2 su bardağı pirinç

• 3 su bardağıet suyu

• 2yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 adet kuru soğan

KUZU YÜREK DOLMASI YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın, tavada erittiğiniz yağda soteleyin, fıstıkları ekleyip karıştırmaya devam edin. Pirinç, soğan ve fıstıklar kavrulunca suyu, tuzu ve baharatları ekleyin. Diğer yandan küçük parçalar halinde doğradığınız yürekleri ayırdığınız yağda kavurup, pişen pirince ekleyin ve son olarak maydanozu ekleyin.

İstenilen miktarda ufak yürekler alınır. İçleri muhtemel olduğunca inceltilerek oyulur, yıkanır. Bir vakit suda

bırakılır. Diğer tarafta hazırlanan iç pilav oyulan vicdanlara doldurulur. Fırına girebilecek bir kaba yerleştirilir

Bir ölçü sukonulur. Üzerifırınkağıdı veya folyoylaörtülür.200 derecede pişirilir. Yanında iç pilav servis yapılır

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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