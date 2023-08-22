KUZU GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI | Kuzu GYO halka arz açıklandı mı?

SPK'dan gerekli onayı alarak halka arz edilen Kuzugrup araştırılmaya devam ediliyor. Yatırımcıların aklında ise Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın nasıl halka arz olacağı konusu ise bir başka araştırma konusu olarak yatırımcıların önüne çıkıyor. Peki, Kuzu GYO halka arz açıklandı mı? İŞTE DETAYLAR...

Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusu yatırımlarını Borsa'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsa için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayı alan Kuzugrup GYO, kısa süre içerisinde talep toplayacak. Kuzu GYO halka arz açıklandı mı? İşte detaylar…

KUZU GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, halka arz sürecine başlamış bulunuyor.

Halka arzın başlangıç tarihi itibariyle 50.000.000 lot artırımı yapılacağı açıklandı. Bu büyük halka arz, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kuzu Grup GYO halka arz tarihinin 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu. Halka arz süreci henüz bitmedi. Detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.

İlgili Haberler