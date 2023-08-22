Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Kuzu Grup ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Kuzugrup halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kuzugrup halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Kuzugrup enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? soruları yer alıyor.. İşte Kuzugrup alabileceğiniz bankalar!
Kuzugrup, halka arz tarihi 21-22-23 Ağustos oldu.
Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
Kuzugrup, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Kuzugrup, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Kuzugrup 20,76 TL'den halka arz olacak.
Kuzugrup hisse kodu #KZGYO.
Kuzugrupşirketi 50,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.