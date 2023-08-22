Halka arz takip eden vatandaşlar Kuzugrup halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kuzugrup halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Kuzugrup enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Kuzu Grup halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Kuzu Grup ne zaman işlem görecek? soruları yer alıyor.. İşte Kuzugrup alabileceğiniz bankalar!

KUZUGRUP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kuzugrup, halka arz tarihi 21-22-23 Ağustos oldu.

KUZUGRUP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

KUZUGRUP HANGİ BANKALARDA VAR?

Kuzugrup, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

KUZUGRUP NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?



Kuzugrup, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

KUZUGRUP HİSSE FİYATI NE?

Kuzugrup 20,76 TL'den halka arz olacak.

KUZUGRUP HALKA HİSSE KODU NE?

Kuzugrup hisse kodu #KZGYO.

KUZUGRUP KAÇ LOT VERİYOR?

Kuzugrupşirketi 50,000,000 lot veriyor.

KUZUGRUP ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.