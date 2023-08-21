Kuzu Grup halka arz oluyor! KUZU GYO katılım endeksine uygun mu?

KUZU GYO katılım endeksine uygun mu? sorusu yatırımlarını Borsa'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsa için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayı alan Kuzugrup GYO, kısa süre içerisinde talep toplayacak. Peki, KUZU GYO katılım endeksine uygun mu?

SPK'dan gerekli onayı alarak halka arz edilen Kuzugrup araştırılmaya devam ediliyor. Yatırımcıların aklında ise KUZU GYO katılım endeksine uygun mu? Sorusu yer alıyor. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın nasıl halka arz olacağı konusu ise bir başka araştırma konusu olarak yatırımcıların önüne çıkıyor. Peki, KUZU GYO katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…

KUZU GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kuzu Grup halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Genellikle İslami kaygıları bulunan vatandaşların sorguladığı bir diğer konu ise KUZU GYO katılım endeksine uygun mu? Sorusu oldu. Türkiye'nin önde gelen emlak şirketleri arasında yer alan Kuzu Grup GYO'nun katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

KUZU GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa'da "KZGYO" etiketiyle işlem görecek olan Kuzu Grubu 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Aynı zamanda Kuzu Grup GYO hissesi 20,76 TL'den halka arz olacak. Dağıtım yöntemi eşit mi oransal mı? Sorusunun cevabı ise eşit olarak belirlendi. Toplamda 50.000.000 Lot dağıtılacak olup Yıldız Pazar'da işlem görecek.



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KATILIM ENDEKSİ NE DEMEK?

"Borsada katılım endeksine uygunluk," genellikle İslami finans prensiplerine uygun yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için önemli bir kavramdır. İslami finans, faizsiz ve helal (uygun) yatırım ürünleri ve işlemleri üzerine kurulu bir finans sistemi olarak bilinir. Borsada katılım endeksine uygunluk, bu prensiplere göre hareket eden yatırımcıların tercih edeceği hisse senetlerinin seçiminde dikkate aldığı bir kriterdir.

Bir hisse senedinin borsada katılım endeksine uygun olması için aşağıdaki prensiplere uygun olması gerekmektedir:

1.Faizsiz Finansman : İslami finans prensipleri doğrultusunda, faiz ve faizle ilgili faaliyetlere katılım endeksine uygun değildir. Dolayısıyla, faiz geliri elde eden veya faiz ödeyen şirketlerin hisse senetleri katılım endeksine uygun olmayabilir.

2.Helal İşletmeler : Katılım endeksi, İslam'a uygun olmayan (haram) sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerini içermemelidir. Örneğin, içki, domuz eti, kumar gibi haram alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri genellikle katılım endeksine uygun değildir.

3.Faizsiz Borç ve Finansman : Katılım endeksi içinde yer alacak şirketlerin faizsiz borçlanma ve finansman yöntemlerine başvurması gerekmektedir. Geleneksel faizli borçlanma yerine İslami finans prensiplerine uygun olan mudaraba, müşaraka, leasing gibi finansman yöntemlerinin kullanılması tercih edilir.

4.Şeffaflık ve Etik İlkeler : Katılım endeksine uygun olan şirketlerin etik kurallara uymaları ve işlem ve kararlarını şeffaf bir şekilde yapmaları beklenir.

Zakat ve Sadaka : Katılım endeksi şirketlerinin, karlarını adil bir şekilde paylaştırmaları, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye açık olmaları, ve gerektiğinde topluma yardım amacıyla sadaka ve hayır işlerine katkı sağlamaları önemlidir.

Borsada katılım endeksine uygunluk, İslami finans prensiplerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir kriterdir. Yatırımcılar, katılım endeksinde yer alan şirketlerin iş yapış biçimlerini ve faaliyetlerini dikkatlice inceleyerek, yatırımlarını İslami kurallara uygun şekilde yönlendirebilirler.