Kuzu Grup GYO ne iş yapar? sorusu yatırımlarını Borsa'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsa için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayı alan Kuzugrup GYO, kısa süre içerisinde talep toplayacak. Peki, Kuzu Grup GYO ne iş yapar? KUZU GYO katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

SPK'dan gerekli onayı alarak halka arz edilen Kuzugrup araştırılmaya devam ediliyor. Yatırımcıların aklında ise KUZU GYO katılım endeksine uygun mu? Sorusu yer alıyor. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın nasıl halka arz olacağı konusu ise bir başka araştırma konusu olarak yatırımcıların önüne çıkıyor. Peki, Peki, Kuzu Grup GYO ne iş yapar? KUZU GYO katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İŞTE DETAYLAR...

KUZU GRUP GYO NE İŞ YAPAR?

1943 yılında kurulan ve 80 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup GYO,gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Kuzugrup GYO 15.06.2021 tarihinde kurulmuş ve 03.05.2023 tarihinde "Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Şirket; gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Kuzu Grup GYO, dünyanın başlıca otel zincirlerinden Bonvoy ile 2021'de yaptığı işletme anlaşması yaparak İstanbul Ataköy sahilde faaliyete geçen JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea ile uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalayarak düzenli ve öngörülebilir kira geliri elde etmektedir.

JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea, 204 otel odası ve 62 uzun dönem konaklama yapılabilecek rezidans dairesi ile Ataköy'de, sahil erişimi ve eşsiz Marmara denizi manzarası ile misafirlerine hem şehir oteli konforu hem de deniz kenarının benzersiz konaklama tecrübesi sunmaktadır.

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KUZU GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kuzu Grup halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Genellikle İslami kaygıları bulunan vatandaşların sorguladığı bir diğer konu ise KUZU GYO katılım endeksine uygun mu? Sorusu oldu. Türkiye'nin önde gelen emlak şirketleri arasında yer alan Kuzu Grup GYO'nun katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

KUZU GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa'da "KZGYO" etiketiyle işlem görecek olan Kuzu Grubu 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde talep toplayacak ve Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KUZU GRUP HİSSESİ NE KADAR?

Kuzu Grup GYO hissesi 20,76 TL'den halka arz olacak.

KUZU GRUP HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Dağıtım yöntemi eşit mi oransal mı? Sorusunun cevabı ise eşit olarak belirlendi. Toplamda 50.000.000 Lot dağıtılacak olup Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)

500 Bin katılım – 55 Lot (1141 TL).

1 Milyon katılım – 27 Lot (560 TL).

1.2 Milyon katılım – 23 Lot (477 TL).

1.4 Milyon katılım – 20 Lot (415 TL).

1.6 Milyon katılım – 17 Lot (352 TL).

1.8 Milyon katılım – 15 Lot (311 TL).

2 Milyon katılım – 14 Lot (290 TL) dağıtabilir.