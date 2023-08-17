Halka arz takip eden vatandaşlar Kuzu Grup kimin, ne iş yapar? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kuzugrup halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar iseKuzu Grup Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? Kuzu Grup kimin, ne iş yapar? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Kuzu Grup Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? Kuzu Grup kimin, ne iş yapar? soruları yer alıyor. İşte Kuzugrup halka arz alabileceğiniz bankalar!

KUZU GRUP KİMİN?

Kuzu Grup internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Bir aile şirketi olarak 1943 yılında Abdülkerim Kuzu ve üç kardeşi tarafından kurulan Kuzu İnşaat Ltd. Şti., Abdülkerim Kuzu'nun vefatının ardından Garip, Gökçen, Güven ve Özen Kuzu'nun işleri devralmasıyla birlikte güçlenerek yoluna devam etmiştir. Hâlihazırda Kuzu Grup'ta ikinci neslin yönetimi, bugün de devam etmekte ve Türkiye'nin kalkınma dinamiklerine daima destek vermektedir.

79 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren Kuzu Grup, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtada yürüttüğü projeleri ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda lider oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir. Tüm projelerinde sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket eden Kuzu Grup, sektöründe kalite ve güvenin temsilcisi haline gelirken, insanlığın refahı ve daha yaşanabilir bir dünya için yatırımlarına devam etmektedir.

Güçlü tasarımlara, kaliteye, inovatif fikirlere ve ekolojik dengeye odaklanarak lüksün günlük hayata adapte olması ve hayat kalitesinin artırılması için değer yaratan Kuzu Grup, gelişen teknoloji ile altyapı, üstyapı ve çevre teknolojilerini bünyesindeki projelerinde üretime entegre ederek hareket etmektedir. Sektörde edindiği 79 yıllık bilgi birikimi ile global bir firma olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında proje geliştirmeye hızla devam eden Kuzu Grup, 2015 yılından bu yana her yıl, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer almaktadır. Kuzu Grup 2020 yılında listede 147'nci sıradan 142'nci sıraya yükselirken, 44 Türk müteahhidi içerisinden de 18'inci sıradan 16'ncı sıraya yükselmenin gururunu yaşamaktadır.

Dünyanın en büyük 20 inşaat şirketinden biri olma hedefiyle; sürdürülebilir, fonksiyonel, kaliteli, çevreci, modern ve lüks projeler üretmeye devam eden Kuzu Grup, Ortadoğu ve Afrika'da 7.700.000 m2'lik; Türkiye genelinde ise 466 bin m2'lik inşaat alanında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuzu Grup, İstanbul'da SeaPearl Ataköy, Spradon Evler, Spradon Kuleler, Spradon Teras Evler, Spradon Residence, Spradon Quartz, Spradon Vadi, Divan Residence; Ankara'da Park Vadi Evleri, Park Vadi Premium, Park Vadi Batıevleri, Divan Konutları ve Divan Alışveriş Merkezi gibi kalite, konfor, yaşam alanları ve sosyal donatıları beraberinde sunan projelere imza atmıştır.

Tüm bu projelerin yanı sıra Ankara'nın ilk LEED Gold projesi olan Kuzu Effect ve Kumru Ankara projelerini de tamamlayan Kuzu Grup, başkent Ankara'ya prestij kazandıracak yaşam alanları sunmaktadır.

Konut kavramına getirdiği yenilikleri, çevre dostu yapıları, farklı mimari tasarımları, yarattığı yaşanabilir alanları ile herkesin hayalindeki konutlarda aranılan marka haline gelen Kuzu Grup, İstanbul'un denize sıfır tek premium projesi olan SeaPearl Ataköy Projesi'nde 631 konuttan oluşan ilk etabın teslimlerini gerçekleştirmiştir. Kuzu Grup, projenin 770 konutluk ikinci etabını ise 2020 yılında tamamlamıştır. 2,7 milyar ABD dolarlık proje içerisinde İstanbul'un yeni ikonlarından 204 oda ve 62 rezidansa sahip, eşsiz mimarisi ve ultra lüks konseptiyle 2021 yılında hizmet vermeye başlayacaktır.

Kuzu Grup, inşaat sektöründe edindiği güçlü birikimiyle, küresel standartlarda geliştirdiği yenilikçi fikirleriyle Türkiye genelindeki projelerini uluslararası platformlara da taşımaktadır.

İran ve Cezayir'de uydu kent projeleri inşa etmekte olan Kuzu Grup, Cezayir'de 30.500 konutluk projelerin inşaatına devam etmektedir. Grup, 2010 yılında İran'da dünyanın tek kontratla imzalanan en büyük sosyal konut projesi Mesken Meher'in ihalesini kazanmış ve proje kapsamında 2013 yılında Parand şehrinde 20.000 konutu tamamlamıştır. Pardis'de ise 37.000 konutluk projenin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Proje dâhilinde altyapı inşaatı ve sosyal alanların geliştirilmesi de bulunmakta; ayrıca, İran'ın 520 bin m3/gün kapasiteli, ülkenin en büyük atıksu arıtma tesisi de Kuzu Grup tarafından inşa edilmektedir.

Geleceğin en önemli sektörlerinden biri olan çevre teknolojilerinde öncü bir konuma sahip olan Kuzu Grup, 2003'ten bu yana işletmesini ve inşaatını üstlendiği arıtma alanındaki projeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktadır.

İstanbul'da 68 pompa istasyonu, 9 ön arıtma tesisi, 41 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 650'den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Kuzu Grup, Bursa'da ise 5 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 4 ön arıtma tesisi, 67 pompa istasyonu, 42 paket arıtma istasyonu, 65 tane doğal atıksu arıtma tesisi, 8 içme suyu arıtma tesisi ile 300'ün üzerinde çalışanıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bugüne kadar 9 adet tesisin dizaynı ve inşaatını üstlenen Kuzu Grup, İstanbul ve Bursa'da günde toplam 4 milyon m3 su arıtarak 15 milyon eşdeğer nüfusa hizmet vermektedir. 2019 yılında kazandığı ihale ile İstanbul Avrupa yakasındaki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletmesini Ocak 2022'ye kadar almış olan Kuzu Grup, İstanbul'un yanı sıra Bursa ve Antalya gibi şehirlerde de atıksu ve içme suyu arıtma tesisi inşa etmekte ve işletmektedir. 2012 yılında Bursa'da BUSKİ ile çalışmaya başlayan Grup, Doğu, Batı ve Kent Katı Atık tesislerini işletmeye almıştır. 2017 yılında Bursa'da kazanılan ihale ile tüm tesislerin işletmesi Kuzu Grup tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Kuzu Grup, Türkiye'de bir ilk olarak, arıtma çamurlarını bertaraf amacıyla, BUSKİ bünyesindeki atıksu arıtma tesislerinden oluşan günlük 400 ton arıtma çamurlarının akışkan yataklı fırınlarda yakılması ve enerji elde edilmesi tesisi inşaat ve işletme işini üstlenmiştir.

Ülkemizde kazandığı büyük tecrübeyi yurt dışına da taşıyan Kuzu Grup, Batı Tahran'da İran'ın en büyük atıksu arıtma tesisinin de ihalesini kazanmıştır.

Kuzu Grup ayrıca, 2019 yılında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından finanse edilen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un en önemli çevre yatırımı olan Bourj Hammoud Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ihalesini de kazanarak; Lübnan Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Konseyi (CDR) ile atıksu arıtma tesisi projesi gerçekleştiren ilk Türk firması olmuştur.

Kuzu Grup mevcut işlerinin dışında yurt dışında Karadağ, Makedonya, Belarus, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bangladeş ve Özbekistan gibi ülkelerde uluslararası finansmanlı çevre projelerinde dünyanın önde gelen çok uluslu firmaları ile rekabet halinde pek çok büyük arıtma projesinin ihale süreçlerini takip etmektedir. Bilgi teknolojileri çağında olduğunun bilinciyle az zamanda kaliteli işlere imza atan Kuzu Grup, Türkiye arıtma ve altyapı sektöründeki öncü konumunu korumaya ve yurt dışında da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir.

Bünyesinde gerçekleştirdiği çağdaş yapılanmalarla ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği sertifikalarını almaya hak kazanmış olan Kuzu Grup, inşaat ve altyapı sektörlerinde entegre yönetim sistemi kapsamında faaliyet gösteren az sayıda şirketten biridir.

İnsana odaklı hizmet anlayışıyla inşaat sektöründe yurt içi ve yurt dışında öncü bir konuma sahip olan Kuzu Grup, doğayla dost yaşam alanları oluşturmak amacıyla tüm faaliyet alanlarında aynı hassasiyet ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir.

Her alanda yenilikleri takip etmeye ve sektördeki öncü konumunu korumaya devam eden Kuzu Grup, Türkiye'nin kalkınma dinamiklerine katkı sağlamaktadır. Her geçen yıl yeni başarılara imza atarak istikrarlı yükselişini koruyan Grup, önümüzdeki dönemlerde de Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek farklı yatırım çalışmaları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

KUZU GRUP HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kuzu grup, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

KUZU GRUP HANGİ BANKALARDA VAR?

Kuzu grup, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

KUZU GRUP NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Kuzu grup, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

KUZU GRUP HİSSE FİYATI NE?

Kuzu grup 20,76 TL'den halka arz olacak.

KUZU GRUP HALKA HİSSE KODU NE?

Kuzu grup hisse kodu henüz belirlenmedi.

KUZU GRUP KAÇ LOT VERİYOR?

Kuzu grup şirketi 50,000,000 lot veriyor.

KUZU GRUP ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.