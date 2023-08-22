KUZU GRUP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Kuzu Grup halka arz hisse fiyatı ne kadar?
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Kuzu Grup halka arz hisse fiyatı ne kadar? sorusu yatırımlarını Borsa'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Borsa için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayı alan Kuzugrup GYO, kısa süre içerisinde talep toplayacak. KUZU GRUP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? İşte detaylar…
SPK'dan gerekli onayı alarak halka arz edilen Kuzugrup araştırılmaya devam ediliyor. Yatırımcıların aklında ise KUZU GRUP Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Sorusu yer alıyor. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın nasıl halka arz olacağı konusu ise bir başka araştırma konusu olarak yatırımcıların önüne çıkıyor. Peki, Kuzu Grup halka arz hisse fiyatı ne kadar? İŞTE DETAYLAR...
KUZU GRUP GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
1943 yılında kurulan ve 80 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup GYO,gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla hareket etmektedir. Borsa'da "KZGYO" etiketiyle işlem görecek olan Kuzu Grubu 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde talep toplayacak ve Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Kuzu GYO aracı olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. var. Kuzu Grup GYO olan bankalar ise şöyle:
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finansbank A.Ş.
- Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası T.A.O.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
KUZU GRUP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Toplamda 50.000.000 Lot dağıtılacak olup Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Kuzu Grup'un hisse fiyatı 20,76 TL'den halka arz olacak.