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Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Kuzey Tunçelli. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Kuzey Tunçelli 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli kaç yaşında, nereli, branşı ne?

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Doğum: 30 Ağustos 2007 (16 yaşında)

Kuzey Tunçelli (d. 30 Ağustos 2007), Türk yüzücü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu.

Şubat ayında düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışında finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'da yapılan Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde finalde 14:55.64'lük süre ile birinci gelerek Avrupa şampiyonu oldu. Akabinde Temmuz'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 800 metre ve 1500 metre serbest stil yarışlarında altın madalya kazanırken 4x200 takım yarışında da takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya elde etti. 1500 metre serbest stil finalinde yüzdüğü 14:41.89'luk süre ile "Dünya gençler yüzme rekoru"nun yeni sahibi oldu.

Tunçelli, 2024 Yaz Olimpiyatları öncesinde katıldığı müsabakalarda aldığı dereceler neticesinde 800 metre serbest stil, 1500 metre serbest stil ve açık su yüzme branşı 10 kilometre mesafesinde olimpiyat barajını geçerek Olimpiyatlar'da mücadele mücadele etmeye hak kazandı.m29 Temmuz tarihinde katıldığı 800 metre serbest stil elemelerinde 7:47.29 derecesiyle serisinde ikinci olarak Türkiye rekoru kırmasına karşın genel sıralamada 11. olarak finale kalamadı. 3 Ağustos'taki 1500 metre serbest stil yarışında 14:45.27'lik derecesiyle serisinde birinci olup genel sıralamada da elde ettiği beşinci sırayla Türkiye'nin olimpiyatlarda yüzme branşında final müsabakasına çıkmaya hak kazanan ilk sporcusu olmuştur.

Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik'tir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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