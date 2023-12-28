Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazasında kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 28 Aralık Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazasında son durum ne?

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KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?

Kuzey Marmara otoyolu Sakarya mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Feci kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

28 ARALIK KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASINDA SON DURUM NE?

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yoğun sis nedeniyle kaza gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk görüntüler: