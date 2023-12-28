KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASI BUGÜN: Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul - Ankara trafik kazası nerede?

Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazası Sakarya mevkisinde 7 aracın birbirine girmesi nedeniyle araştırılıyor ve arama motorları üzerinde Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul - Ankara trafik kazası nerede? Sorusu araştırılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul - Ankara trafik kazası nerede?

KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASI BUGÜN

Kuzey Marmara otoyolu Sakarya mevkisinde 7 araç birbirine girdi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazası fotoğrafları

KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALANDI?

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazası görüntüleri