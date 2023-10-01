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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Tepecik mevkisi Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada bariyerlere çarpan iki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobillerde bulunan 4 hafif yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki aracın kullanılamaz hale geldiği yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Otomobil

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